ରାଜଧାନୀରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଚଳନ୍ତା କାର୍!
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଲ୍ ହାଇଟ୍ସ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା କାର୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଲ୍ ହାଇଟ୍ସ ଛକ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଚଳନ୍ତା କାର୍ରେ ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିର ଏସି (AC) କମ୍ପ୍ରେସରରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଆଁ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୁ ଜଳିଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୟଦେବ ବିହାର-ଜେଭିୟର ଛକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।