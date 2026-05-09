ସାବଧାନ! ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ଚୋରି ହୋଇପାରେ; ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ !
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ‘କି-ଲେସ ଏଣ୍ଟ୍ରି’ ଫିଚର ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଗେଟ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହି ଫିଚରର ଉପଯୋଗ କରି ଚୋର ଖୁବ ସହଜରେ ଗାଡିକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଚୋରରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କ’ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ଆଜି କାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜର କାରର ଚାବିକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲରେ ଗୁଡାଇ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏହା କାର ଚୋରିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି । ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଗାଡି କି-ଲେସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହ ଆସୁଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଫିଚର ତ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଚର ଚୋରକୁ ଗାଡି ଚୋରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।
ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଆମେରିକାର ଏହି ଫିଚର ଗାଡି ଚୋରି ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ । ଚୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡୋର ଖୋଲିବାର ଉପାୟ ଆପଣାଉ ନାହାନ୍ତି । ସେ କି-ଲେସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଚରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟେକନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କାରକୁ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିବ ।
ଚୋରିର ଡିଜିଟାଲ ତରିକାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ କି-ଲେସ କାର ଗୁଡିକ ଟେକନୋଲୋଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ । କି-ଲେସ କାର ଏକ ୱାଏରଲେସ ସିଗନାଲ ଜରିଆରେ ଚାବି ସହ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ । ଚାବି ଗାଡି ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୋରମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାଡିକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଗନାଲର ଫାଇଦାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଚୋରମାନେ ଏକ ରିଲେ ଆଟାକ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଆଟାକ ଦ୍ୱାରା ଗାଡି ଚାବିର ସିଗନାଲକୁ ଡିଡିଟାଲ ଡିଭାଇସ ଜରିଆରେ ଗାଡି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରେ ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା କାରର ସିଷ୍ଟମ ଏଇ କଥା ବୁଝେ ଯେ, ଗାଡିର ଚାବି ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନଲକ ହୋଇଯାଏ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭଳି ଚୋରିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, କ’ଣ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । ଏହାର ଉତ୍ତର ହଁ । ଏହି ଉପାୟ ଫାରାଡେ କେଜର ଉପାୟରେ କାମ କରେ । କାରଣ ଆଲୁମିନିୟମ ଏକ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ଅଟେ ଯାହା ଇଲେକଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ ସିଗନାଲକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ଅଟକାଇ ଥାଏ ।
ଯଦି ଆପଣ ଚାବକୁ ଫଏଲରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସିଗନାଲକୁ ଭିତରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ ।ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୋର ଯଦି ରେଲି ଆଟାକ କରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଚାବିର ସଗନାଲ ଗାଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇବେ ତେବେ ଚାବିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲରେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ ।