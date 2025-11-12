ଏବେବି ବିପଦରେ ରାଜଧାନୀ, ନିଆଁ ଲିଭିଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ଧୁଆଁ ଯାଇନି, ସେପଟେ ମିଳିଛି ଆତଙ୍କୀର ଲାଲ୍ କାର୍

By Jyotirmayee Das

Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲାଲ ଫୋର୍ଡ ଇକୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାରରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାରକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଶେଷରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର୍‌ ଧରାପଡିଛି । ଫରିଦାବାଦରୁ ମିଳିଛି ଆତଙ୍କୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର୍‌ । ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ DL 10 CK 0458 ନଂ ଥିବା କାର୍‌ ଜବତ ହୋଇଛି । ଜବତ କାର୍‌ ସହ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡା. ଉମର ଉନ୍‌ ନାବିଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍‌ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କାରଟି ହରିୟାଣା ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ୨୦ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଟି ଥିଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୋର୍ଡ ଇକୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ । ଯାହାକୁ ଏବେ ପୋଲିସ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛି ।

ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ୫ଟି ଦଳ ଏହି କାରକୁ ଖୋଜିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ।  ଗାଡି ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଡି ମାଲିକ ଧରାପଡିନଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭିଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳ, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାରରେ ଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ।

 

