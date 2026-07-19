କାର୍ରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, କଟିପାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାଲାଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ
କାର୍ରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, କଟିପାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାଲାଣ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଲମ୍ବା ଟ୍ରିପ୍ ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ିର ଡିକିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ରେ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲଦିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିରେ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟିପାରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ଆଇନଗତ ସୀମା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କୌଣସି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ବିନା ଆରାମରେ କଟିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ…
କାର୍ରେ ଜିନିଷ ରଖିବାର ନିୟମ: ଭାରତର ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ର ଆରସି ଉପରେ ଗାଡ଼ିର ଗ୍ରସ୍ ଭେହିକିଲ ୱେଟ୍ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଗାଡ଼ିର ମୋଟ ଓଜନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଲଦନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଓଭରଲୋଡିଂ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଏଭଳି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାରି ଜରିମାନା ଲଗାଇପାରନ୍ତି।
ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଜିନିଷ ରଖିବାର ନିୟମ: ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଡିକି ଛୋଟ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ କାର୍ର ଛାତ ଉପରେ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ର ଛାତ ଉପରେ ଜିନିଷ କେବଳ ସେତେବେଳେ ନେଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆରଟିଓ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଲାଗିଥିବ।
ଛାତ ଉପରେ ଜିନିଷ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଓଜନ ସୀମା ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କାର୍ର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ୫୦ ରୁ ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜିନିଷର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ କିମ୍ବା ତାହା ଗାଡ଼ିର ବଡି ବାହାରକୁ ବାହାରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ମନେ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ କାଟିଦେବ।
ଓଭରଲୋଡିଂ ଉପରେ କେତେ ଲାଗେ ଜରିମାନା: ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାମାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଭରଲୋଡିଂ ପାଇଁ ମୂଳ ଚାଲାଣ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଯେତିକି ବି ଅଧିକ ଓଜନ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଜରିମାନା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ।
କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ, ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ଅଧିକ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନ ଏବଂ ଜୀବନ ଉଭୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ।