ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି କେତେ km ଚାଲିବା ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ Engine Oil? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଖରାପ
Car Tips: ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ କେତେଥର ବଦଳାଇବା ଉଚିତ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣଙ୍କ କାରର ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ କେତେଥର ବଦଳାଇବା ଉଚିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନ ଚାଳକଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ ବଦଳାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ ତେଲକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଇଞ୍ଜିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କାରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ, ପୁରୁଣା ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ ତେଲକୁ ବଦଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
କାର ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ବଦଳାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ: ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲୁ କି ଡିଜେଲରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପରେ ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତି।
ସେହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ କାର ଚଲାନ୍ତି, ସେମାନେ ୧୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ କାର କ୍ୱଚିତ୍ ଚଳାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ୧୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ, ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ଇଞ୍ଜିନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମାଇଲେଜକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।