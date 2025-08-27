ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା କାର୍‌, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ମୃତ

କାରରେ ଯାଉଥିଲେ ପରିବାର, ହଠାତ୍ ପାଣି ଭସାଇନେଲା

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରରୁ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦରଭା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କାଙ୍ଗର ଘାଟିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭାସି ଯାଇଥିଲା।

କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ କାରରେ ତିରଥଗଡ଼ ଯାଉଥିଲେ। ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଏହି ଘଟଣାରେ, ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲା ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ମକ୍କା ପଠାଯାଇଛି।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁର ପରିବାର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳପ୍ରପାତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ତିରଥଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାର ମାଲିକ, 43 ବର୍ଷୀୟ ରାଜେଶ, ରାୟପୁରରେ ଠିକାଦାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା (୪୦ ବର୍ଷ), ଝିଅ ସୌଜନ୍ୟ (୭ ବର୍ଷ) ଏବଂ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ (୪ ବର୍ଷ)ଙ୍କ ସହ ଏକ କାରରେ ରାୟପୁରରୁ ତିରଥଗଡ଼ ଯାଉଥିଲେ।

ଠିକ କାଙ୍ଗର ଉପତ୍ୟକା ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାରଟି ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା। ଏହା ପରେ, ଦରଭା ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

