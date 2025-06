ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍: ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସହରରେ ପ୍ରବାସୀ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ବିରୋଧରେ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଫେଡେରାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଟିୟର ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ସହରକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରି ପରିଣତ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ିବା ସହ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ୍ସରେ ଥିବା କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ପାଚାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

This is the current situation in Los Angeles, United States. US seems to be preparing to deploy Marines after the National Guard was deployed and yet failed to control the violence and rioting. Situation is going out of hand. US is the new Third world. pic.twitter.com/iyZjr8BeOV

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 9, 2025