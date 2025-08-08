୧୦ମ ଟପ୍ପରଙ୍କ ସହ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ! ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ-୮ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିପନାପ, ପରେ ଆଣି ଘରପାଖେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ

୧୦ମ ଟପ୍ପରଙ୍କ ସହ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ! ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ-୮ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିପନାପ, ପରେ ଆଣି ଘରପାଖେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ
ଟପ୍ପରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରେୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଟପର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କୋଚିଂକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଆଠ ଦିନ ଧରି ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ।
ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରେୱାର ସରକାରୀ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କିଛି ନ କହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି।
ପୂରା ମାମଲାଟି ସେମରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ସକାଳେ ଝିଅଟି ପ୍ରତିଦିନ ପରି କୋଚିଂ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଝିଅଟି କୋଚିଂ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଚିଂ ଛାଡିବା ମାତ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଯୁବକମାନେ ତାକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଙ୍ଘାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଝିଅଟିକୁ ଅପହରଣ କରି ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଚେତା ଫେରୁଥିଲା, ତାକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଦେଇ ବେହୋସ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା।
ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏମପି ଟପର ଥିଲେ: ଡାକ୍ତର ରାହୁଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦମୁକ୍ତ। ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏମଏଲସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ, ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ପୀଡିତା ଏବଂ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ପୀଡିତା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସରେ ଏକ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।