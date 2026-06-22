ପୁରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ଚୋରି, CCTV ରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି (ଦାନବାକ୍ସ) ଭାଙ୍ଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛି।
ପୁରୀ, ୨୨ ଜୁନ୍: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଚୋରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଦାନବାକ୍ସ (ହୁଣ୍ଡି) ଭାଙ୍ଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହି ସାରା ଘଟଣାଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ହୁଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ସବୁ ପଇସା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା।
ଖବର ପାଇ ସୀ-ବିଚ୍ (Sea Beach) ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଏଭଳି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ, ଏହି ତାଜା ଚୋରି ଘଟଣା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି।