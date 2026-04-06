୧୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ଟୋଲ୍ ନିୟମ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇବ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କଣ ବଦଳିବ

୧୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ଟିଲ୍ ନିୟମ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇବ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ

By Jyotirmayee Das

Toll Plaza New Rule: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜପଥ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଦେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଦ୍ଧତିକୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।

ନଗଦ ଦେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ

ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଉ ନଗଦରେ ପୈଠ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଗଦ ଦେୟ ପ୍ରାୟତଃ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

FASTag ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନ ପାଇଁ FASTag ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଟୋଲ୍ ଦେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ FASTag ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହେବ।

UPI ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ

ଯଦି କୌଣସି ଯାନରେ FASTag ନାହିଁ, ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର UPI ବ୍ୟବହାର କରି ଟୋଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତଥାପି, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନକ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କର ୧.୨୫ ଗୁଣ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, FASTag ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଯଦି କୌଣସି ଯାନ ଚାଳକ FASTag ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏପରି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଯାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଇ-ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ।

ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ

ଯଦି ଇ-ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟୋଲ୍ ଦେୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ମାନକ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କର ଦୁଇଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଦେୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଜାଲିଆତି ଛାଡ଼ ଉପରେ କଟକଣା

ସରକାର ଜାଲିଆତି ଭାବରେ ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କଠୋର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ଼ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ “ଛାଡ଼ ପାଇଥିବା FASTag” କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସୁବିଧା

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ଷିକ FASTag ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩୦୭୫ ଟଙ୍କା। ଏହି ପାସ୍ ସହିତ, ଜଣେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପାର କରିପାରିବେ । ଏହା ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ

ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। NHAI ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ‘ମଲ୍ଟି-ଲେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ’ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ଅଟକି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ପାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ।

ଯାତ୍ରୀମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ?

ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେବ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ । ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଯାତ୍ରାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ବିବାଦର ଉଦାହରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

