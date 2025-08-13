ବାପା-ମା’ଙ୍କ କଳି, କେତେ ସହିଥାନ୍ତା ୧୫ ବର୍ଷର ଝିଅ, ହାଇକୋର୍ଟ ଛାତ ଉପରୁ ସିଧା ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲା
ବାପା, ମା'ଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବାଲ୍ ଗୃହରେ ରହିଥାନ୍ତା ନାବାଳିକା। ହେଲେ କାହିଁକି ନେଲା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ତାମିଲନାଡୁ: ହାଇକୋର୍ଟରେ ଘଟିଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ହାଇକୋର୍ଟ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ।
ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ନାବାଳିକାକୁ ଏକ ସରକାରୀ ବାଲ୍ ଗୃହକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଝିଅ।
ଶିଶୁ ଗୃହକୁ ପଠାଇବାକୁ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାଟି ଝିଅଟିର ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଆବେଦନ ସହିତ ଜଡିତ। ଝିଅଟିର ବାପାମାଆଙ୍କର ନିକଟରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଛି।
ବାପା ଆବେଦନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହେପାଜତକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲା ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଶିଶୁ ଗୃହକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ମାନସିକ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମ: ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋର୍ଟ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନସିକ ପରାମର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଝିଅଟି କାହିଁକି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି?