୭୫୦ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟକୁ ୩୮୦ରେ ବିକି ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ TTE , ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଜଣେ ଟିଟିଇ (TTE) ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍‌କୁ ମାତ୍ର ୩୮୦ ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନଲାଇନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ରେଳ ସେବା' ଏବଂ 'ଡିଆରଏମ ଦାନାପୁର' ସମେତ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ରିହାତି ଦରରେ ଟିକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଜଣେ ଟିଟିଇ (TTE) ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ‘ଘର କେ କଲେଶ’ ନାମକ ଏକ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟିଟିଇ ଜଣକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ଟିକେଟ୍ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା କ୍ଲିପ୍‌ରେ ଟିଟିଇ ଜଣକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା “ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ”। ଏହାପରେ ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସେ ୩୮୦ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇପାରିବେ।

କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଟିଇ ବାର୍ଥ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୂଲ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପୁରା ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବା ପରେ, ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେହି ପୋଷ୍ଟର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।

‘ରେଳ ସେବା’ (Railway Seva) ଏବଂ ‘ଡିଆରଏମ ଦାନାପୁର’ (DRM Danapur) ଉଭୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟିଟିଇ (TTE) ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣାଟି ରେଳ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅନଧିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସତର୍କତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟିଟିଇଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସରକାରୀ ସେବାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଭଳି ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି।

ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପରିକି କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଟିଟିଇ ଜଣକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।

