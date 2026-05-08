ସାବଧାନ! ମେ’ ୯ ପରେ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ‘ସୁପର ଅଲ୍-ନିନୋ’

Super El Nino : ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେ’ ୯ ତାରିଖ ପରେ ଭାରତର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି- ‘ସୁପର ଅଲ୍-ନିନୋ’।
କ’ଣ ଏହି ‘ସୁପର ଅଲ୍–ନିନୋ’?
ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଜଳରାଶି ଗରମ ହେବାକୁ ‘ଅଲ୍-ନିନୋ’ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ‘ସୁପର ଅଲ୍-ନିନୋ’ କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୬ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିବ?
୧. ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ: ମେ’ ୯ ପରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୪୫ ରୁ ୪୮ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ସାଧାରଣ ହିଟୱେଭ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଘାତକ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସୁପର ଅଲ୍-ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷଟି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରେ। ଅଲ୍-ନିନୋ ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କମିଯାଏ, ଯାହା ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଜଳାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଖରା ସହିତ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଆମକୁ କ’ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ?
ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି, ତୋରାଣି, ପଇଡ଼ ପାଣି ଓ ଘୋଳଦହି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ।