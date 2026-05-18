ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ସିବିଆଇ

ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ସିବିଆଇ
ଗତ ୬ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜ କୁମାର
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜ କୁମାର ଗିରଫ ହୋଇଛି। ମୁଜାଫରପୁର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସିବିଆଇ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୩ ସାର୍ପ ଶୁଟର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୬ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜ କୁମାର। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନିଜର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିହେଉନଥିଲା। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ୩ ଜଣ ସାର୍ପ ଶୁଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ମେ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି।
ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘନଘନ ଜେରା କରାଯାଉଥିଲା।
ଜେରା ବେଳେ ସେମାନେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାଜ କୁମାରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ସିବିଆଇ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ କୁମାରକୁ ନେଇ ସିବିଆଇକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ କୁମାର ହରିଦ୍ୱାର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ତାକୁ ୫୮ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମୁଜାଫର ନଗରରୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଏ ଶରଣ ଦେଇଥିଲା? ଏହାଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ? ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି? ସେହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ରହିଛିି? ଏମିତି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ସିବିଆଇ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି।