ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କଲା CBI
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ
Chandranath Murder Case: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। CBI ର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, କୋଲକାତା ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମୁଖ୍ୟ ସୁଟର ଭାବି ଗିରଫ କରିଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ‘ଭୁଲ୍ ପରିଚୟ’ର ମାମଲା ଥିଲା।
ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଅସଲି ମୁଖ୍ୟ ସୁଟର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକୁମାର ସିଂହ ଓରଫ୍ ରାଜ୍ ସିଂହ। ନାମର ସମାନତା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜ୍ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅସଲି ସୁଟର ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି।
ଗୋଟିଏ ନାଁ ପୋଲିସ ବାଉଳା
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ‘ରାଜ୍’ ଏବଂ ‘ରାଜକୁମାର’ ନାମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ୬ ମେ’ ରାତିରେ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ଏସୟୁଭିକୁ ଅଟକାଇ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କୋଲକାତା ପୋଲିସ ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍କି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପଚରାଉଚରାରୁ ‘ରାଜ୍ ସିଂହ’ ନାମକ ସୁଟର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।
ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସି ୧୧ ମେ’ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ବଲିଆର ଜଣେ ରାଜ୍ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପଚରାଉଚରାରୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂପୃକ୍ତ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା।
ଏମିତି ଧରାପଡ଼ିଲା ଅସଲି ‘ରାଜକୁମାର’
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ଭାର ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇର ୭ ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସୁଟର ରାଜକୁମାର ସିଂହ (ବାସିନ୍ଦା: ରତୋପୁର ଗାଁ, ବଲିଆ) ର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ସିବିଆଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗର ସ୍ଥିତ ଛପାର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ସିଂହ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ହାଇୱେ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ସେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ କୋଲକାତା ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରାଜ୍ ସିଂହଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ୟୁପି କନେକ୍ସନ
ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସିଲଭର ରଙ୍ଗର ସେଣ୍ଟ୍ରୋ କାର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ରୋକାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁପିର ବଲିଆରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଅପରାଧୀମାନେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁପି ଗାଜିପୁରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବିନୟ ରାୟ ଓରଫ୍ ପମପମକୁ ମଧ୍ୟ ବାରାଣସୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଛି।