‘ବଡବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମାଫ୍, ଆମକୁ ଏଠାରେ..’କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କଲା ନିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ
NEET Paper Leak: ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା NEET-UG ୨୦୨୬ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ନିଜର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭମ ଖୈରନାରକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଥିବା ସିବିଆଇ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବାକୁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁମତି ମାଗିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ
ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଘେରିଛନ୍ତି।
ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଏନଟିଏ
ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର କିଛି ଭିତରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ଏଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେହି ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଓ ସଂଗଠିତ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଥିବା ସିବିଆଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।
ପୁଣି କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା?
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NTA କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । NEET-UG ୨୦୨୬ ପାଇଁ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରୁଛି।