ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପତିଆରା ମେଲେଇ ଥିଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ, ଏହି ଆପରେ ଖେଳୁଥିଲା ପେପର୍ ଲିକ୍ ଖେଳ, CBI ହାତରେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ
NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ବଢ଼ିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଓ NTA ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ
NEET Paper Leak: ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା NEET-UG ୨୦୨୬ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ନିଜର ଚଢ଼ାଉ ଓ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି। ନାସିକ୍ରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଶୁଭମ ଖୈରନାର୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ସଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ତାହାର ଖୋଳତାଡ ଚଳାଇଛି ସିବିଆଇ। ଶୁଭମ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ନାସିକ୍ରେ ଗୁପ୍ତ ତଦନ୍ତ ଓ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସିବିଆଇର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନାସିକ୍ରେ ଅତି ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଶୁଭମ ଖୈରନାର୍ର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଶୁଭମ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ କୋର୍ସରେ ଆଡମିଶନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭମ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା’ର ଗତିବିଧି ଓ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ।
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ‘ଟେଲିଗ୍ରାମ’ ଆପ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆପ୍ ‘ଟେଲିଗ୍ରାମ’ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିମ୍ବା ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସେୟାର୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍କୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ଏବେ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନାସିକ୍ର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
CBI ସ୍କାନରରେ NTA ଅଧିକାରୀ
ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ର ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇର ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ମନୀଷା ସଞ୍ଜୟ ୱାଘମାରେ ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲେକ୍ଚରର ପି.ଭି. କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗତ ମେ’ ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସହ ଏହି ସାରା ଦେଶକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।