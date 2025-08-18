CBSEର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ବଦଳିଯିବ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରଣାଳୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କେଉଁ ଫାଇଦା

ସିବିଏସଇ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଖାତାର ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସଠିକତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା।

ପ୍ରାୟ 28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ CBSE ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। 2014 ମସିହାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏବଂ 2015 ମସିହାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ମନୋନୀତ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ପତ୍ର ସ୍କ୍ରିନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସୀମିତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ।

