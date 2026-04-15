ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ,ଏହି ଲିଙ୍କରେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍
ଘୋଷଣା ହେଲା CBSE ଦଶମ ଫଳାଫଳ: ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଆପ୍ରେ ସହଜରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ଟ
Matric Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ । ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କଲା CBSE । CBSE ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in ପରି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗଇନ୍ କରି ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଦେଇ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ DigiLocker ଓ UMANG ଭଳି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। SMS ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନେ ସହଜରେ ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ।
ଏହି ବର୍ଷ CBSE କୌଣସି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିନାହିଁ। ପାସ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍, ଝିଅ-ପୁଅ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିଣାମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତଥ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ସତର୍କ ଭାବେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମାର୍କଶିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ, CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ୧୭ ଫେବୃଆରୀରୁ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏକମାତ୍ର ସିଫ୍ଟରେ ସକାଳ ୧୦.୩୦ରୁ ଦ୍ଵିପହର ୧.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା।