ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା! ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି CBSE ୧୨th ରେଜଲ୍ଟ, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିବ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍
ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ results.cbse.nic.in ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା, ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଏବେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଜରୁରୀ। ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ କ’ଣ ରହିଛି ତାଜା ଅପଡେଟ୍, ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
କେବେ ଆସିବ CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬? : ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ CBSE ରେଜଲ୍ଟର ତାରିଖ ଓ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଧାସଳଖ ୱେବସାଇଟରେ ରେଜଲ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ଏବେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ। ସୂଚନାଥାଉ କି, ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି।
କେଉଁଠି ଚେକ୍ କରିବେ CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬? ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଓ ଲିଙ୍କ୍: ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜରେ ନିଜର ସ୍କୋର ଦେଖିପାରିବେ। ତଳେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ତାଲିକା ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଗଲା।
ୱେବସାଇଟ୍ ତାଲିକା ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
- results.cbse.nic.in
- cbse.gov.in
- cbseresults.nic.in
- digilocker.gov.in
- results.gov.in
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ UMANG ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬: ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ?
ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ହେବ:
- ରୋଲ୍ ନମ୍ବର (Roll Number)
- ସ୍କୁଲ୍ ନମ୍ବର (School Number)
- ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ID (Admit Card ID)
- ଜନ୍ମ ତାରିଖ (Date of Birth)
CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ: ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା
୧. ପ୍ରଥମେ CBSE ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
୨. “Class 12 Result 2026” ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
୩. ମଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା (Details) ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
୪. ସବ୍ମିଟ୍ (Submit) କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ।
୫. ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ରଖନ୍ତୁ।
CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ SMS ଜରିଆରେ: କ’ଣ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିହେବ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ SMS ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ ବା ଖୋଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ SMS ବ୍ୟତୀତ DigiLocker ଏବଂ UMANG ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ।
ସିବିଏସଇ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ବର୍ଷ CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ୧୭ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତ ପେପର ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ଦିପହର ୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ସିବିଏସଇ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬: ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଭଳି ଥିଲା? ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪,୮୬୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୫% ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି।
CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ପାଇଁ କ’ଣ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେବ? ନା, CBSE ରେଜଲ୍ଟ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରେ ନାହିଁ। ପାସ୍ ପ୍ରତିଶତ, ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ୱେବସାଇଟରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ।