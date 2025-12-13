ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା CBSE, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖବର
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବେ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। CBSE ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବେ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ।
ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପୃଥକ ବିଭାଗ ରହିବ। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୃଥକ ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ୨୦୨୬ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ବୋର୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ପତ୍ରକୁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ସେହି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। CBSE କହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ।
CBSE ସର୍କୁଲାରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଭୁଲ ବିଭାଗରେ ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ପରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ।
ବୋର୍ଡ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି:
ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସିବିଏସଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଡେମିକ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବଶେଷ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
CBSE ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନମୁନା ପତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଫର୍ମାଟ୍, ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଏବଂ ମାର୍କିଂ ସ୍କିମ୍ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ନମୁନା ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ମାର୍କିଂ ସ୍କିମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କିପରି ଲେଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ CBSE ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।