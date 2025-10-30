(BREAKING) CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ, ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା
ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ CBSE ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ। ୨୦୨୬ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରୁ CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ତାରିଖ ପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ, CBSE କହିଛି ଯେ ୨୦୨୬ ରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
୨୦୨୬ ରେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ୯ମ ଏବଂ ୧୧ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, CBSE ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୪୬ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ରେ ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆପାତକାଳୀନ ତାରିଖ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସେମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ CBSE ପାଖରେ ଏବେ ବିଷୟ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ, CBSE ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ତାରିଖ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି:
ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକକାଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ନାହିଁ।
ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁଇଟି ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ୪୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତାରିଖ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାରିଖ ପତ୍ରଟି CBSE ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.cbse.gov.in ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ।