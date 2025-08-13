ତିନି ତଲାକ, ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଧାରା ୩୭୭ ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢିବେ CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବ ଅଂଶ
CBSE ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବେ ତିନି ତଲାକ, ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଧାରା ୩୭୭ ବିଷୟରେ ପଢିବେ CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ CBSE ଐତିହାସିକ ଆଇନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଇନଗତ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଷୟରେ ନୂତନ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ତିନି ତଲାକ, ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଧାରା ୩୭୭ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସ୍କୁଲରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପଢ଼ାଯିବ।
CBSE ୨୦୨୬-୨୭ ଅଧିବେଶନରୁ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଷୟରେ ନୂତନ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଯୋଡିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ତିନି ତଲାକ ଉପରେ ନିଷେଧ, ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଧାରା ୩୭୭ ଅପସାରଣ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ CBSE ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବୋର୍ଡର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ
CBSE ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ।
ତେବେ 2013 ରେ 11 ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2014 ରେ 12 ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଷୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ବହୁତ କମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଆଇନ ବିଷୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ।