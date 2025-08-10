CBSEର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 2026ରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓପନ ବୁକ୍ Exam

ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଓପନ ବୁକ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓପନ ବୁକ ଆସେସମେଣ୍ଟ (OBA) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ପେନ୍-ପେପର୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ମୂଳ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ।

କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଓପନ ବୁକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ- NCFSE 2023 ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରୋଟେ ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ବାହାର କରି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ପାରମ୍ପରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଲେଖି ମନେରଖିଥାନ୍ତି, OBA ରେ ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଯିବ, ବରଂ ବୁଝିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା- ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ପାଇଲଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ, କ୍ରସ୍-କଟିଂ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ । ଅତିରିକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଡ଼ାଇ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୋର 12% ରୁ 47% ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା।

ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମତ- ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ । ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ OBA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ । ତଥାପି, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । OBA ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତର ସମାନ ହେବ ।

