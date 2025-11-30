ଅଶୁଭ ନୁହେଁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଇଥାଏ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ୯୯ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏ କଥା ମିଛ; କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ସହିତ ଜଡିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଦର୍ପଣ କିମ୍ବା କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କିଛି ଅଘଟଣର ସଙ୍କେତ। କେତେକ ସମୟରେ, ସକାଳେ ହଠାତ୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, ସକାଳେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ସକାଳେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା …
ସକାଳେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା: ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇବାର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅସୁବିଧା ଟଳିଲା: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସକାଳେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଟଳି ଯାଇଛି। କାଚ ଖରାପ ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି।
ଆର୍ଥିକ ଲାଭ: ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ସକାଳେ ଝରକା କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ।
ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି: ଘରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଘରେ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫାଟିଥିବା କାଚ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପମାନ: ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ରଖିବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କଣ କରିବେ: ରୋଷେଇ ଘରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ପୂଜାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଆଘାତ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା କାଚ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରେ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫାଟିଯାଇଥିବା କାଚ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ କଳହ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ।
(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଖବରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)