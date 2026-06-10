ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଭଙ୍ଗ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ତେହେରାନ୍ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼; IRGC ପକ୍ଷରୁ ଧମକ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେବା ପରେ, ଆମେରିକା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଇରାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।
US-Iran Tensions : ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଇରାନ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶତ୍ରୁତାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରେସନ୍ “ଇରାନର ଅଯୌକ୍ତିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଆନୁପାତିକ ଜବାବ” ଥିଲା। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ରଏଟର୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଇରାନର ଏକ ‘ୱାନ-ୱେ’ ଆଟାକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ (ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡ୍ରୋନ୍) ଦ୍ୱାରା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଆମେରିକୀୟ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବ।
ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ‘Axios’କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଇରାନର କେତେକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଖସିପଡ଼ିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ “ଆତ୍ମରକ୍ଷା”ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେଣ୍ଟକମ୍ (CENTCOM) ବାହିନୀ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଇରାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ନଜର ରଖୁଥିବା ରାଡାର ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର
ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଇରାନର ‘ଫାର୍ସ’ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ହରମୋଜଗାନ ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ‘ମେହର’ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦର ସହର ବନ୍ଦର ଆବାସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ଦେଇଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ ସିରିକ୍ରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପାସ୍ତ୍ର (projectile) ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଶ୍ମ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଏହି ଅପରେସନ୍ ଏହି ରଣନୈତିକ ଜଳପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶର ତୈଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ।
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଆରାଗଚି ସିଧାସଳଖ ହେଲିକପ୍ଟର ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୁଲ ଗଣନା କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣର ମଝିରେ ପଡ଼ିଯିବାର ବିପଦରେ ରହିଥାନ୍ତି। “ବିପଦ କମାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମାଧାନ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା,” ବୋଲି ଆରାଗଚି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ, ଇରାନର ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ
ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଅବାସ ଆରାଗଚି ଆମେରିକାକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କୌଣସି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ” ସତ୍ତ୍ୱେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଇରାନର ଦୃଢ଼ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଛିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ “କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଧମକକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ” ଏବଂ ଯଦି ବିଦେଶୀ ସେନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ୍। ଆରାଗଚି ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ “ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି”ର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଥିଲା।
ଆଇଆରଜିସି (IRGC) ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ପଞ୍ଚମ ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି
ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ଼ (IRGC) ବାହାରେନ୍ରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ପଞ୍ଚମ ବାହିନୀକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା କହିଛି। ଗାର୍ଡ଼ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଏହି “ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ” ଜାରି ରହିଲେ ଆହୁରି “ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ” ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସିରିକ୍ ବନ୍ଦର ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାଣି ଟାଙ୍କି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣେ ସାମରିକ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଥିଲା ଯେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବାୟୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ସୂତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ହେଲିକପ୍ଟର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଇରାନ ଏହାର “ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜବାବ” ଦେବ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।