ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବିବାଦ, ଧରା ପଡିଗଲା ମିଛୁଆ ପାକିସ୍ତାନର ସତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ବେଜିତ୍
ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବିବାଦ, ଧରା ପଡିଗଲା ମିଛୁଆ ପାକିସ୍ତାନର ସତ
Iran US Ceasefire Controversy: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଉଭୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଲେବାନନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ।
ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ବିବାଦ
ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଥିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୁଣି ଥରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ଶେହବାଜ ସରିଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସହଯୋଗୀ ଲେବାନନ ସମେତ , ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବେ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି । ସେ କହିଛି ଯେ, ଲେବାନନ କେବେବି ଏହି ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଂଶ ନଥିଲା । ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେବାନନରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି
ବାସ୍ତବରେ, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ହିଜବୋଲା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ଇରାନ ପ୍ରଥମେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚି X ରେ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯାହା ଲେବାନନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲେ।
ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି
X ରେ ଲେଖି ସେୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚି କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ କି ଇସ୍ରାଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଲେବାନନରେ ଘଟୁଥିବା ହିଂସା ଦେଖୁଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମେରିକା କେତେଦୂର ତା’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
ଆରାଘଚିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଲେବାନନ୍ ସାମିଲ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପେଜର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ଲେବାନନରେ ହିଜବୋଲାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ମୁଖପାତ୍ର କରିନ୍ ଜିନ୍-ପିଏରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଲେବାନନ୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ।