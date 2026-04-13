ଇରାନ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ
ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ନତାଞ୍ଜ, ଫୋର୍ଡଓ ଏବଂ ବୁଶହର ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଔସୱିଜ୍, ମାଜଦାନେକ୍ ଏବଂ ସୋବିବୋର ପରି ମନେ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା।
ଇରାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର ଶକ୍ତିର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଅବରୋଧ ଏବଂ ନୌସେନା ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ।
ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଭାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା:
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆଲୋଚନାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିମାନରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।
ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ମୋତେ ଆଲୋଚନାରେ ଘଟୁଥିବା ବିକାଶ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏବଂ ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇରାନରେ କୌଣସି ସମୃଦ୍ଧି ନାହିଁ।”
ଆଉସ୍ୱିଜ୍, ମାଜଦାନେକ୍ ଏବଂ ସୋବିବୋର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
ମାଜଦାନେକ୍, ସୋବିବୋର୍ ଏବଂ ଆଉସ୍ୱିଜ୍ ନାଜିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂହାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୁଖ୍ୟାତ ସଂହାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଶିବିର ଥିଲା।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯିହୂଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସୋବିବୋର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଜଦାନେକ୍ ଏକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଶିବିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଇରାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଫଥାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯଦି ଆମେରିକା କୌଣସି ବେଆଇନ ଦାବି ନ କରେ ଏବଂ ତେହେରାନର ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଫଥାଲିଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଙ୍କଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଦୂତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ।