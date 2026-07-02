ବିନା ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଚୁଟକିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ସଫା କରିବାର ଏହି ସହଜ ଟ୍ରିକ୍
ଏମିତି କରି ସହଜରେ ସଫା କରିପାରିବେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସାରା ଦିନ ଚାଲେ, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି।
ସମୟ ସହିତ ଧୂଳି, ମାଟି ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ ଗ୍ରୀସର ଏକ ସ୍ତର ଜମା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଥାଏ ଏହି ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳା ଘରର ପବନରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଯାହା ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ତେଣୁ, ସମୟ ସମୟରେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଫା କରିବେ ତାହା ଜାଣିବା।
ଫ୍ୟାନ୍ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ପଙ୍ଖା ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର। ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍ଖାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ୱିଚ୍ବୋର୍ଡରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ।
ଏହା ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ଯେହେତୁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଡ଼ି କିମ୍ବା ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚେୟାର କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖସିଯିବା କିମ୍ବା ଆଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ କିପରି ସଫା କରାଯାଇପାରିବ:
ଯଦି ଫ୍ୟାନରେ ବହୁତ ଧୂଳି ଜମା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏକ ପୁରୁଣା ତକିଆ ଖୋଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ସହଜ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ କେବଳ ତକିଆ ଖୋଳକୁ ଘୋଡାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ; ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଧୂଳି ଘର ଚାରିପାଖରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଭର ଭିତରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ସଫା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ କମ୍ ଅପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ, କେବଳ ଧୂଳି ବାହାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜମା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀସ୍ କିମ୍ବା ଜିଦଖୋର ଧୂଳି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ।
କପଡ଼ାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକ ପାଣି ଫ୍ୟାନ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ ହାଲୁକା ସଫା ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସଫା କରିବା ପରେ କାମ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ହେଲେ ମୋଟର ହାଉସିଂ, ପୁଲ୍ ଚେନ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଫିକ୍ସଚରରେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଜମା ହୁଏ।
ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଓଦା କପଡାରେ ମଧ୍ୟ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଏକ କାଚ ଲାଇଟ୍ କଭର ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଅଲଗା ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଭଲ।
ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ:
ସଫା କରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ଦୋଳାୟମାନ ହୁଏ, ଶବ୍ଦ କରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲେଡ୍ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାର ସର୍ଭିସିଂ କରାନ୍ତୁ।
ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ରୁମରେ ପବନ ସଫା ରହିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଫ୍ୟାନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।