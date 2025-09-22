GST 2.0: ଆଜିଠୁ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ; ୨୮% GST ବଦଳରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଲାଗିବ GST , ତୁରନ୍ତ ଘର କାମ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ
GST New Rates:ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୫, ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ନୂତନ GST ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କାର୍ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଛି ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ କାର ତାଲିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପ୍ରମୁଖ GST ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଆବାସିକ ଘର ଉପରେ GSTରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…
ଏଣିକି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେବ ସହଜ। କାରଣ ଆଜିଠୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ସିମେଣ୍ଟ। ଏହା ଉପରେ ଟିକସ ହାର ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଛୋଟ କାର ସମେତ ଛୋଟ ଯାନ ଉପରେ GST ହାର ମଧ୍ୟ ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ବଡ଼ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୧୮% ସ୍ଲାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି- ଛୋଟ ଯାନବାହନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ, ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ୩୫୦ CCରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ୨୮ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୮% GST ଲାଗୁ ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହାର ଥିବା ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଏବେ ସମାନ ହାରରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ GST ୧୮% ହେବ। ୩୫୦ CCରୁ ଅଧିକ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିମାନ ଉପରେ ୪୦% GST ଲାଗୁ ହେବ। ୧୨୦୦ CCରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ୧୫୦୦ CCରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର ଉପରେ ୪୦% GST ଲାଗୁ ହେବ।
GST ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି- ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ୨୦୧୭ରେ GST କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ହାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଗୃହ ଉପରେ ହାର ହ୍ରାସ କରି, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ନୂତନ GST ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ମାରୁତି S-Presso ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ କାର ପାଲଟିଛି। Alto K10, Kwid, Tiago ଏବଂ Celerio ପରି କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ସଠିକ୍ ସମୟ।