୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ୨ ବର୍ଷର ମିଳିବ ଏରିୟର୍
8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ’କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ତୁରନ୍ତ ହାତକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦରମା ପାଇଁ ୨୦୨୭ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଶ୍ଵାସନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ, ନୂତନ ବେତନ ହାର ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨ ୬ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଧରାଯିବ।
କାହିଁକି ହେବ ବିଳମ୍ବ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ସହ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବେତନ ଆୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏହି ଆୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ସୁପାରିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପରେ ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ନୂଆ ଦରମା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ।
ମିଳିବ ଦୁଇ ବର୍ଷର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଏରିୟର
ଯଦି ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ୨୦୨୭ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବଦ୍ଧିତ ଦରମାର ବାକିଆ ଅର୍ଥ ବା ଏରିୟର ଏକାସଙ୍ଗେ ମିଳିବ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୭ ର ଦରମା ସହିତ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଏରିୟର ମିଳିବାକୁ ଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିବ।
ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏହା ଆଧାରରେ ହିଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ଦରମା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ।
୭ମ ବେତନ ଆୟୋଗ: ଏଥିରେ ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା।
୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ପାଇଁ ଦାବି: ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ୩.୬୮ ରୁ ୩.୮୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ଦରମା ୧୮ ହଜାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୫୧,୦୦୦ ରୁ ୬୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେବେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି।
ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବ ସମୀକ୍ଷା
କେବଳ ଦରମା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଅବସର ନେଇସାରିଥିବା ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଲାଭ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି।
MyGov ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ମଗାଯାଉଛି ପରାମର୍ଶ
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ-ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ, ପେନସନଭୋଗୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ MyGov ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ସୁଝାବ ବା ମତାମତ ମଗାଯାଉଛି।