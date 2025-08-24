କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌’, ଦରମା ଏବଂ ପେନସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଓନମ ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ଓନମର ପର୍ବ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଦିଆଯିବ।

କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯିବ ଦରମା? ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 21 ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଡାକ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2025 (ମଙ୍ଗଳବାର) ରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦରମା ପାଇବେ।

ଅର୍ଥାତ୍, 27 ଅଗଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି, 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳରେ ଓନମ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2025 (ସୋମବାର) ରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ସର୍କୁଲାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି: ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପେମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।

ଆରବିଆଇକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବିଆଇ)କୁ କେରଳ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ବିନା ଆଗୁଆ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

