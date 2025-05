ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୪ା୫: ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ (CCPA) Amazon India, Flipkart, Ubuy India, Etsy, The Flag Company ଏବଂ The Flag Corporation ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲାଦ ଯୋଶୀ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଏପରି ତାଲିକା ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ନିଦେ୍ର୍ଦଶ ଦିଆଯାଇଛି , ବିକ୍ରୟକୁ “ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ” ଏବଂ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହି ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ,’ ଯୋଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

The CCPA has issued notices to @amazonIN, @Flipkart, @UbuyIndia, @Etsy, The Flag Company and The Flag Corporation over the sale of Pakistani flags and related merchandise. Such insensitivity will not be tolerated.

E-commerce platforms are hereby directed to immediately remove all… pic.twitter.com/03Q4FOxwCX

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) May 14, 2025