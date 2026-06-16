ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, NEET ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

NEET-UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

NEET-UG : NEET-UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରିବା ଏବଂ କପି କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ NEET-UG ର ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଜୁନ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ ଏଡିଟ କରିବା ଫିଚର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। NTA କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର

ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET-UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମେ’ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ, କ୍ୟାବିନେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟି.ଭି. ସୋମନାଥନ ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯିଏ ବି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେରଫେର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ…

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ସୁରକ୍ଷାର କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁରକ୍ଷାର କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ (ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା) ଜରିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ CRPF ଏବଂ CISF ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସାମିଲ ରହିଛି। NTA ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ ମିନିଟର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବା ସହ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ରଫ୍ କାମ (Rough work) ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ସହଯୋଗର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା।

୨୧ ଜୁନ୍ରେ ହେବ NEET-UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷା

NEET (UG) ୨୦୨୬ ର ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ କେତେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଅବଧିକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୋଟ ୧୯୫ ମିନିଟର ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Formalities) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ NTA ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି, ରଫ୍ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନୂଆ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି; ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବହି (Question Booklet) ରେ ରଫ୍ କାମ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ପୃଷ୍ଠା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୪ଟି ପୃଷ୍ଠା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ…

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି…

ପଡ଼ିଆରେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ୧୫…

1 of 29,583