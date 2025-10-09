DA Hike : ଜାଣନ୍ତି କି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀପାବଳିରେ କେତେ ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳେ ଅଧିକ ଫାଇଦା …
Diwali GIft:କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ DR ରେ ୩% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିବା ବେଳେ, ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ, ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ରେ ୩% ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୭୮ ଦିନିଆ ଉତ୍ପାଦକତା-ସଂଯୁକ୍ତ ବୋନସ (PLB) ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଭେଟି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥର କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ।
DA-DR ରେ ୩% ବୃଦ୍ଧି: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ DR ରେ ୩% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା DA ହାର ୫୫% ରୁ ୫୮ % କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ଦରମାରେ ଯୋଡାଯିବ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୪୯ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ହୁଏ, ତେବେ ମାସିକ DA ୫୪୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅକ୍ଟୋବର ଦରମାରେ ୧,୬୨୦ ବକେୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯିବ।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (AICPI) ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପୂର୍ବରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ 2% ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା DA ୫୩% ରୁ ୫୫%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) କ’ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ? ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଦରମାର ଏକ ସ୍ଥିର ଅଂଶ, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ DA ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିଥାଏ। ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। DA ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରେ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। AICPI ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ଭତ୍ତା ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ।
ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଲ୍ଲେବଲ୍ଲେ :ଏଥର ୭୮ ଦିନର ପ୍ରଡକ୍ଟଟିଭ ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୋନସ୍ (PLB) ସହିତ ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୫ରେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭୮ ଦିନର ପ୍ରଡକ୍ଟଟିଭ ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୋନସ୍ (PLB)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ ୧୭,୯୫୧ ହେବ।
ଏହି ବୋନସ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍, ଗାର୍ଡ, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ‘ସି’ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୧୦.୯୧ ଲକ୍ଷ ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ୍ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୋଟ ପରିମାଣ ୧,୮୬୫.୬୮ କୋଟି ହେବ। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ PLB ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ସ୍ଥିତି:ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନିଅର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର (JR)ମାନେ ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନର୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ESIC ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସମାନେ ଏଥର ଏହି ସୁବିଧା ପାଉନାହାଁନ୍ତି।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁସି: ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ DA-DR ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସରକାର “ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ” ନୀତିରେ ପୁଣିଥରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି।