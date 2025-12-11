ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଝଟକା, DAକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର!

By Jyotirmayee Das

DA Update: ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ DA ବୃଦ୍ଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଦ୍ଧି: ଯଦି ଜାନୁଆରୀରେ DA ବୃଦ୍ଧି ଏହି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ DA କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ: DA କୁ ମୂଳ ଦରମାର ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ଥରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୁଲାଇରେ।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁମୋଦନ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ପରିମାଣରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର DA ମୂଳ ଦରମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗଣନା କରାଯିବ।

କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି । ତେବେ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ୨୦୨୭ ଶେଷ କିମ୍ବା ୨୦୨୮ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରିପାରିବେ।

