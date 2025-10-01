Bonus Announced: ସରକାରଙ୍କ ଦଶହରା-ଦୀପାବଳି ଭେଟି! କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା, କିଏ କେତେ ପାଇବେ, ଜାଣନ୍ତୁ…
ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଭେଟି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ନନ୍-ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୋନସ୍/ଏଡହକ୍ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ 30 ଦିନର ଦରମା ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ରାଶି ପାଇବେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମେମୋ ଜାରି କରିଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ଏସ.ବି. ଯାଦବ ବକେୟା DA/DR ସହିତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୋନସ୍/ଏଡହକ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ପତ୍ରଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ବିଚାରାଧୀନ DA/DR ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।
କିଏ ଏଡହକ୍ ବୋନସ୍ ପାଇବେ?
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ C ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରୁପ୍ B ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନନ୍-ଗେଜେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୋନସ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୋନସ୍ ପାଇବେ।
ଏକ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ, କେବଳ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବୋନସ୍ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଏପରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାମ କରିଥିବା ମାସ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରୋ-ରାଟା ବେସିସ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।