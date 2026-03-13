ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେନି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍, ସେକ୍ସ ୱାର୍କର ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ, କେନ୍ଦ୍ରର ସତ୍ୟପାଠରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା
Blood Donation Rules: ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଯୌନ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକ୍ତଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯୌନ କର୍ମୀମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହି ତିନୋଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଗଠନ-ପରିଷଦକୁ ନୋଟିସ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସରିଫ୍ ଡି. ରଙ୍ଗନେକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଜାତୀୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପରିଷଦକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଦାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭେଦଭାବ ନୁହେଁ।
ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଷ୍ଟଡିର ଆଧାର
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷେଧକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୌନ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଦାନ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୌନ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ୬ ରୁ ୧୩ ଗୁଣ ଅଧିକ HIV ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବହନ କରେ।
HIV ସମେତ ୩ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ (ASG) ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର HIV ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ-ସଂକ୍ରମଣ (TTI) ବିପଦ ହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଯୌନ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାତା ହେବା ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ।
ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ
ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଯୌନ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ରକ୍ତଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ୨୦୧୭ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪, ୧୫, ୧୭ ଏବଂ ୭୧ ଅନୁଯାୟୀ ସମାନତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଜୀବନର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ୧୯୮୦ ମସିହାର ଆମେରିକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ପରୀକ୍ଷା ବିନା ରକ୍ତଦାନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୂଳତଃ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡିତ।
ନିଷେଧକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ କହିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି, ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଯୌନ କର୍ମୀମାନେ HIV, ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ C ସଂକ୍ରମଣର ସର୍ବାଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦରେ ପକାଇବ, ଏବଂ ଏପରି କଟକଣା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।