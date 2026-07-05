ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ବଜାରର ସ୍ଥିତି
ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
Onion Price: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟ୍ ପିଆଜ ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଆଜର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ନିଜର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଉଥିବା ପିଆଜର ସରକାରୀ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜକୁ ୨,୧୨୫ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧,୮୭୫ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ସରକାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପିଆଜର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଟନ୍ ପିଆଜ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର କେତେ?
ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୭.୩୭ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି, ଯାହା ଗତବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ ସହ ସମାନ । ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପିଆଜର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈନିକ ୫୦ ହଜାର ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ପିଆଜ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଟନ୍ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ପିଆଜର ହାରାହାରି ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୮ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୩୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ।
ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ କେବେ କେବେ ବଢ଼ିଲା ଦର
- ଆରମ୍ଭରେ: ୧୨.୭୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ
- ୨୨ ମେ: ୧୫.୮୦ ଟଙ୍କା
- ୧୩ ଜୁନ୍: ୧୬.୫୦ ଟଙ୍କା
- ୨୦ ଜୁନ୍: ୧୭.୩୦ ଟଙ୍କା
- ଏହାପରେ: ୧୮.୭୫ ଟଙ୍କା
- ୪ ଜୁଲାଇଠାରୁ: ୨୧.୨୫ ଟଙ୍କା
ମୌସୁମୀ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ପ୍ରଭାବ
ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ପିଆଜକୁ ଚୋରା ମହଜୁଦ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ହେଲେ ଏହି ବଫର ଷ୍ଟକ୍କୁ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହି ରପ୍ତାନିର ଗତି ଧୀମା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବଜାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ୍ର ଶସ୍ତା ପିଆଜ ଭାରତୀୟ ପିଆଜକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି, ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କମ୍ ଅଛି ।