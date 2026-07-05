ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ବଜାରର ସ୍ଥିତି

ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

By Jyotirmayee Das

Onion Price: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟ୍ ପିଆଜ ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଆଜର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ନିଜର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଉଥିବା ପିଆଜର ସରକାରୀ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜକୁ ୨,୧୨୫ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧,୮୭୫ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ ସରକାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପିଆଜର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଟନ୍ ପିଆଜ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର କେତେ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼…

କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,…

ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୭.୩୭ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି, ଯାହା ଗତବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ ସହ ସମାନ । ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପିଆଜର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈନିକ ୫୦ ହଜାର ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ପିଆଜ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଟନ୍ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ପିଆଜର ହାରାହାରି ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୮ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୩୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ।

ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ କେବେ କେବେ ବଢ଼ିଲା ଦର

  • ଆରମ୍ଭରେ: ୧୨.୭୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ
  • ୨୨ ମେ: ୧୫.୮୦ ଟଙ୍କା
  • ୧୩ ଜୁନ୍: ୧୬.୫୦ ଟଙ୍କା
  • ୨୦ ଜୁନ୍: ୧୭.୩୦ ଟଙ୍କା
  • ଏହାପରେ: ୧୮.୭୫ ଟଙ୍କା
  • ୪ ଜୁଲାଇଠାରୁ: ୨୧.୨୫ ଟଙ୍କା

ମୌସୁମୀ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ପ୍ରଭାବ

ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ପିଆଜକୁ ଚୋରା ମହଜୁଦ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ହେଲେ ଏହି ବଫର ଷ୍ଟକ୍‌କୁ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହି ରପ୍ତାନିର ଗତି ଧୀମା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବଜାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ୍‌ର ଶସ୍ତା ପିଆଜ ଭାରତୀୟ ପିଆଜକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି, ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କମ୍ ଅଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼…

କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,…

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ବାଂଲାଦେଶ…

ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଫ୍ଲପ,…

1 of 28,556