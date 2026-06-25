ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା, LPG ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା, LPG ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

By Jyotirmayee Das

LPG Supply: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଅଣ-ଘରୋଇ ପ୍ୟାକ୍ଡ ଏଲପିଜି (Non-Domestic Packed LPG) ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସେକ୍ଟୋରାଲ କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ।

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ହଟାଯିବା ପରେ ଏବେ ବଲ୍କ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭରେ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାରର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ।

ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କଣ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ…

ଭାରତ ଠାରୁ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଏତେ ଉନ୍ନତ…

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିନିୟମ (Essential Commodities Act) ଅଧୀନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, C3-C4 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଏଲପିଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କରାଯିବ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟାଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।

ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ହେଲା ଘରୋଇ LPG ଉତ୍ପାଦନ

ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଲପିଜି କାର୍ଗୋ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଲପିଜି ପୁଲ୍‌ରେ C3-C4 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ, ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଏଲପିଜି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ…

ଭାରତ ଠାରୁ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଏତେ ଉନ୍ନତ…

କେତନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲିବା ପରେ କାନ୍ଦି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

1 of 29,730