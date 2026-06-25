ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା, LPG ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା, LPG ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
LPG Supply: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଅଣ-ଘରୋଇ ପ୍ୟାକ୍ଡ ଏଲପିଜି (Non-Domestic Packed LPG) ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସେକ୍ଟୋରାଲ କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ହଟାଯିବା ପରେ ଏବେ ବଲ୍କ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭରେ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାରର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କଣ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ?
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିନିୟମ (Essential Commodities Act) ଅଧୀନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, C3-C4 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଏଲପିଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କରାଯିବ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟାଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ହେଲା ଘରୋଇ LPG ଉତ୍ପାଦନ
ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଲପିଜି କାର୍ଗୋ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଲପିଜି ପୁଲ୍ରେ C3-C4 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ, ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଏଲପିଜି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।