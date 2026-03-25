ସରକାର ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, ଯଥାଶୀଘ୍ର LPG ରୁ PNGକୁ ସ୍ଵିଚ୍ କର, ନହେଲେ କରିପାରିବେନି ରୋଷେଇ

ସରକାର ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, ଯଥାଶୀଘ୍ର LPG ରୁ PNGକୁ ସ୍ଵିଚ୍ କର

By Jyotirmayee Das

Switch LPG to PNG: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG (ପାଇପ୍ଡ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍) ସଂଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଗମ, ସେଠାରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ନ କଲେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ LPG ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଟୱାର୍କର ବିସ୍ତାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଏକକ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ LPG ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସରକାର ପରିବାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। PNG ସିଧାସଳଖ ରୋଷେଇ ଘରର ବର୍ନରକୁ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରିଫିଲ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୁଏ।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ‘ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୨୦୨୬’ ଜାରି କରିଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାଇପଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିସ୍ତାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ LPG ରୁ PNGକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୁମରାହଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, BCCI…

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ…

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଇପଲାଇନ ସଂଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସେଠାରୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଗାଣ ବାଧା ମଧ୍ୟରେ “ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସର ବିବିଧତା”କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଯେପରିକି ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଳୀକରଣ ସୁବିଧାକୁ କ୍ଷତି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲିଥିବା ଅବରୋଧ।

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ, ତୈଳ ସଚିବ ନୀରଜ ମିତ୍ତଲ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା” ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ, “ଏକ ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି।” ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରି, ଶୁଳ୍କକୁ ମାନକୀକରଣ କରି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରି ପାଇପଲାଇନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିସ୍ତାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ‘ପଥ ଅଧିକାର’ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯିବ ଯେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଳ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରେ। ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ PNG ‘ଶେଷ-ମାଇଲ୍ ସଂଯୋଗ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ‘ପଥ ଅଧିକାର’ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ପରି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ

ଯଦି ଏକ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଘରେ PNG ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ‘ପଥ ଅଧିକାର’ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ନୋଟିସ୍ ପରେ ତିନି ମାସ ପରେ, ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ LPG ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ।

ଆଦେଶରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକୃତ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ “ପରିଣାମ” କିପରି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, “ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ତାରିଖରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଠିକଣାରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ।”

ଆଦେଶରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି: “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା ‘ନୋ-ଆପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର’ (ଏନଓସି) ଜାରି ନ କରେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ବୈଷୟିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା ଏପରି ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଅସମ୍ଭବତାର କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏପରି ପରିବାରକୁ ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏନଓସି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ।”

