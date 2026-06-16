ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ATF) ରପ୍ତାନି ଉପରେ ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ ଗେନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ କର) ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଗାମୀ ପକ୍ଷ (୧୫ ଦିନ) ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ATF) ରପ୍ତାନି ଉପରେ ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ ଗେନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ କର) ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଗାମୀ ପକ୍ଷ (୧୫ ଦିନ) ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (SAED) ଲିଟର ପିଛା ୧୩.୫ ଟଙ୍କାରୁ ୧୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ATF) ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ପରିମାଣକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଯାଇ ଲିଟର ପିଛା ୯.୫ ଟଙ୍କାରୁ ୧୨.୫ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବଭଳି ଲିଟର ପିଛା ୧.୫ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଦର ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ଦେଶୀୟ ବ୍ୟବହାର (ଘରୋଇ ବଜାର) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଳ୍କ ଦରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମେ ମାସରେ, ସରକାର ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପକ୍ଷ (୧୫ ଦିନ) ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ATF) ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ, ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ୧.୫ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୩.୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ୯.Status ୫ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଟିଏଫ୍ (ATF) ଉପରେ ଏହି ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମୟରେ ଦେଶ ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ରପ୍ତାନିକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ କର) ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ସମେତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (ଏକ୍ସସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି) ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡିଜେଲ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କକୁ ଲିଟର ପିଛା ୨୧.୫ ଟଙ୍କାରୁ ୩୪ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ସର୍ବମୋଟ ୫୫.୫ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏକ ପୃଥକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଅଧିନିୟମ (ଫାଇନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ) ୨୦୧୮ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜେଲ ଉପରେ ସଡ଼କ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେସ୍ (ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେସ୍)କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ।