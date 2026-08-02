ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର

ଏସଡିଆରଏଫ୍ (SDRF)ର ଟଙ୍କା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି ସହ ପୁନର୍ବାସ କାମ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସଡିଆରଏଫ୍ (SDRF)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଭାବେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଗୁଆ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଅର୍ଥ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନେ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କୃତଜ୍ଞ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ମୂଲ ଲାଗ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ…

ନାଜ୍କା ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ଭୟାବହ ବିମାନ…

ଏହି ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବା ପରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି ସହ ପୁନର୍ବାସ କାମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ମୂଲ ଲାଗ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ…

ନାଜ୍କା ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ଭୟାବହ ବିମାନ…

ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି…

୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଘର ଛାତରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର…

1 of 30,002