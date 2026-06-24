୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରିଲା ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା
ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ OPS ସୁବିଧା
8th Pay Commission: ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବି ପୁଣି ଜୋର୍ ଧରିଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି।
କେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଲାଭ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି (Compassionate Appointment) ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ମିକ ଏବଂ ପେନସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପେନସନ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (DoPPW) ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ ୨୨, ୨୦୨୬ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୩ କିମ୍ବା ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇ ସାରିଥିଲା।
ଆବେଦନ ତାରିଖକୁ ମାନାଯିବ ଆଧାର
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୪ ରୁ ଜାତୀୟ ପେନସନ ପ୍ରଣାଳୀ (NPS) ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଓପିଏସ୍ (OPS) ର ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ୨୦୦୩ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୪ ପରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପେନସନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଯୁକ୍ତି ତାରିଖ ବଦଳରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ତାରିଖକୁ ହିଁ ମୂଳ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଫାଇଦା:
ଅବସର ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମାସିକ ଆୟ ମିଳିଥାଏ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶେଷ ମୂଳ ଦରମାର ୫୦% ମାସିକ ପେନସନ ଆକାରରେ ମିଳେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ପେନସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କଟାଯାଏ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଭଳି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ବଢ଼ୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନପିଏସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (AINPSEF) ସମେତ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ ମନଜିତ ସିଂହ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନେକ ବର୍ଷର ଦାବି ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।