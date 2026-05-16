ଆଉ ସହଜ ହେବନି ରୁପା ଆମଦାନୀ! ୯୯.୯% ଶୁଦ୍ଧ ରୁପା ବାର୍ ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରୀ ଅନୁମତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ଆମଦାନୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧତା ଥିବା ରୁପା ବିସ୍କୁଟ୍ ବା ରୁପା ବାର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ "ମୁକ୍ତ" (Free) ଆମଦାନୀ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହଟାଇ "ନିୟନ୍ତ୍ରିତ" (Restricted) ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶନିବାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ରୁପା ବିସ୍କୁଟ ବା ରୁପା ବାର୍ (Silver Bars) ଆମଦାନୀ ଉପରେ ତତ୍କାଳ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGFT) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ଆମଦାନୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧତା ଥିବା ରୁପା ବାର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ “ମୁକ୍ତ” (Free) ଆମଦାନୀ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହଟାଇ “ନିୟନ୍ତ୍ରିତ” (Restricted) ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ରୁପା ବାର୍ ଆମଦାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଦେଶକୁ ହେଉଥିବା ରୁପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଏଫ୍ଟି (DGFT) ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୁପା ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ (Import Duty) ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇବା ସହ ‘ଆଡଭାନ୍ସ ଅଥରାଇଜେସନ’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଲଙ୍କାର ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସରକାର ସୁନା ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଅନୁମତି ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୀମା ନଥିଲା।