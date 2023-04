NCERT Recruitment:ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି କରିବେ ଆବେଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାକିରୀ ଆଶାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତାଲିମ (NCERT) ୩୪୭ ଅଣ-ଏକାଡେମିକ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି । ତେବେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ncert.nic.in ରେ NCERT ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୫ ମଇ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବାଦରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନର ୨୧ ଦିନ ପରେ ହେବ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ NCERT ମୁଖ୍ୟାଳୟ, NIE ଏବଂ CIET, ଭୋପାଳରେ PSSCIV, ଅଜମେର, ଭୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମଇସୋର ଏବଂ ଶୀଲୋଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚଟି RIE ସମେତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଗୌହାଟି ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଅବସ୍ଥିତ RPDC ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗର ପାଇଁ ଅଟେ। ସୂଚନାମୁତାବକ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୩ ରୁ ଖୋଲିବ।

Vacancy notice-Advertisement for 347 Non-academic posts by NCERT: Online applications are invited for 347 Non-academic posts by NCERT under direct recruitment, through open competitive examination, pic.twitter.com/6JDG4qB1lR

— NCERT (@ncert) April 23, 2023