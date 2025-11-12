ଟିକିଏ ଆରମ ତା’ପରେ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ… ଗରମ ଚା ସହ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ମାରତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ପଫ୍। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଭାରତରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଏହାକୁ “ଚାଏ-ସୁଟା” କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଚା ଦୋକାନରେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବେ।

ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଚାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୃଦୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ କରିଥାଏ। ଗରମ ଚା ସହିତ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ, କର୍କଟ ଏବଂ କ୍ରନିକ୍ ଫୁସଫୁସ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅନେକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଚା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଏକାଠି ପିଇବା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ: ଚା’ରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସିଗାରେଟରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ୍ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ। ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ।

ତଥାପି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ: ଚା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଏକାଠି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ନିକୋଟିନ୍ ଶରୀରକୁ ଚାପ ଦେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଏହାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଦିନ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚା ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଚା-ସିଗାରେଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ କରିପାରେ।

ଚା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇପାରେ: ଧୂମପାନ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ, ହୃଦରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏବଂ ଆସ୍ଥମାର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗରମ ଚା ସହିତ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଚା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଏକାଠି ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ, ପେଟ ଅଲସର, ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା, ସ୍ମୃତି ହ୍ରାସ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

