ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଲା, ଆସିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ!

୨୭ ତାରିଖରେ ହେବ ଭୋଟ। ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସବୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଲା। ଆସିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। ୨୨ରୁ ୨୧ ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି। ୨୭ ତାରିଖରେ ହେବ ଭୋଟ। ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସବୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏ ନେଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଚିଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।

ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ୍ ୨୨ଟି ୱାର୍ଡ଼। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ୨୧ ଜଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗତ ୨୩ ତାରିଖରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ୨୧ ଜଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ୨୭ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି; ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଜଣେ ଜିଦ୍‌ଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜିଦ୍‌ଖୋର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ୱାର୍ଡରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାମ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାକୁ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାମ କେବେ କରିବୁ ବୋଲି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରେମିକାର ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ

ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ: କହିଲେ-…

ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଚାମେଲି ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଚାମେଲି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଡିଓ ଓ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଚାମେଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ବସିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରେମିକାର ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ

ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ: କହିଲେ-…

ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର: ଘରେ…

ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ…

1 of 14,668