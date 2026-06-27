ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡ଼୍‌ପ ମାମଲାରେ ଗଡ଼ିଲା ଦୁଇ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲି ରହିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଅଯୋଧ୍ୟା: ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଡା. ଅନିଲ ମିଶ୍ର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଗିରି।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଯାହା ଆଜି ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ମାମଲାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଡା. ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନାନାପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶୁକ୍ରବାର ସାରା ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଗିରି ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦଦେବ ଗିରି ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରି ରାମଲଲା ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡିତ ନିକଟ ବିବାଦ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନ ମାମଲାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ଆଶ୍ଚର‌୍ୟ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା,…

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡେବ୍ୟୁ…

ସେ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଯଥା; ରୁପା ଇଟା, ଦାମୀ ଅଳଙ୍କାର ବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଠିକ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି।

ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୟାନରେ ଗୋବିନ୍ଦଦେବ ଗିରି କହିଛନ୍ତି; ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ରଚାଯାଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୁଜବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦଦେବ ଗିରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; କେତେକ ଅସାମାଜିକ, ଅଧାର୍ମିକ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଘଟଣାର ଆଳରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଯାହାକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।

ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଯଦିଓ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ହେବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସାଥିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ନୂଆ ସଂରଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବୈଠକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ବିଷୟକୁ ନେଇ କେବେ ବି ବୈଠକ ଡକାଯାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା,…

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡେବ୍ୟୁ…

ଟେନସନ୍ ଖତମ୍, ଏଣିକି ୩ ଦିନରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ…

ଯାତ୍ରା ପରେ କେମିତି ପାଇଲେ ଟିକେଟର…

1 of 17,393