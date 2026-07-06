ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି; ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ

ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ବୈଠକ ମଣି ରାମଦାସ ଛାଉଣୀରେ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହା ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହେଉଛି

By Manoranjan Sial

ପ୍ରୟାଗରା: ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦାନ ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ବୈଠକ ମଣି ରାମଦାସ ଛାଉଣୀରେ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହା ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହେଉଛି। ବୈଠକରେ ଚମ୍ପତ ରାୟ (ମହାସଚିବ) ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ର (ଟ୍ରଷ୍ଟି)ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି।

ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି; ଦେଶରେ ଭୁଲ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଭାବନା ଆଘାତ ପାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଭୁଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସଦସ୍ୟମାନେ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ…

ହଜାରେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିଲା ୨୪୦ରୁ…

ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି; ମହାସଚିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କୁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଚମ୍ପତ ରାୟ ନିଜେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ଅଟେ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ନୂତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚମ୍ପତ ରାୟ ରଖିଥିଲେ। ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଚୋର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଗିରି କହିଛନ୍ତି; ନଗଦ ଦାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କେବଳ ଦୁଇଟି ମାମଲାକୁ ଛାଡି ଚମ୍ପତି ରାୟ ଆଉ କୌଣସି ଲେନଦେନରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରବିବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ସ୍ୱାମୀ ବାସୁଦେବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ହରିଦ୍ୱାରୁ ପରମାନନ୍ଦ ଗିରି ମହାରାଜ, ପୁନେରୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଗିରି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାର ନାଗିନାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (ଭିଏଚ୍‌ପି)ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର‌୍ୟ୍ୟ କରନ୍ତି। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ୧୮ ମାସ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଧାମପୁରର ଆର୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ…

ହଜାରେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିଲା ୨୪୦ରୁ…

ଫୁଟବଲରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମୋହର…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ିବ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ…

1 of 17,485